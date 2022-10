SIC volta a ser líder de audiências no mês do setembro

A poucos dias de festejar os 30 anos, a SIC voltou a ser o canal mais visto em setembro. O canal é líder de audiências há 44 meses.

Foi o canal que mais cresceu em setembro. Alcançou os 16,3% de share e aumentou a distância para a concorrência direta.

O Jornal da Noite foi o programa diário mais visto da televisão portuguesa durante o mês de setembro. Para isso contribuiu a liderança de rubricas como o Polígrafo SIC, a Guerra Fria ou a Opinião de Luís Marques Mendes.

Também o Primeiro Jornal foi líder de audiências de segunda a domingo.

No entretenimento, o regresso de Ricardo Araújo Pereira, com Isto é Gozar com Quem Trabalha, e de César Mourão, com Terra Nossa, lideraram as noites de fim de semana.

A nova aposta de ficção da SIC, Sangue Oculto, e o regresso do programa Quem Quer Namorar com o Agricultor fizeram sucesso e consolidaram a liderança em horário nobre.

A SIC termina o mês de setembro a liderar em todos os dias da semana, desde o período da manhã, ao horário nobre e ao período da noite.