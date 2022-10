Algarve é o melhor destino de praia da Europa

Portugal foi aos “Óscares” do turismo e veio de lá com 30 distinções, entre os quais o melhor destino da Europa, o Porto como melhor destino de cidade, Lisboa como melhor "city break" e o Algarve como melhor destino de praia.

Nos últimos seis anos Portugal recolhe o "Melhor Destino Turístico da Europa" pela quinta vez.

"A eleição resulta da votação de milhares de profissionais do setor, oriundos de todos os países do mundo, e neste ano Portugal arrecadou mais 30 prémios, entre destino, regiões e produtos e serviços", escreve ainda em comunicado o Ministério da Economia e do Mar, que tutela o setor.