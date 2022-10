Poeiras do norte de África estão de volta e vão aumentar as temperaturas

As poeiras do norte de África regressam esta semana a Portugal e vão levar a um aumento das temperaturas.



De acordo com o IPMA, quarta-feira é o dia mais quente, com os termómetros a chegar aos 35ºC em algumas regiões do país.

As poeiras vindas do norte de África vão afetar principalmente pelo sul e o centro do país.

As pessoas dos grupos de risco e com doenças respiratórias devem ter cuidados redobrados.