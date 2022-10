Caos nas urgências em Viseu: utentes chegam a esperar mais de 12 horas

O Hospital de Viseu está a sentir dificuldade no atendimento de doentes urgentes. Há utentes com pulseira amarela que chegaram a esperar mais de 12 horas para serem vistos por um médico.

Nos últimos dias, têm sido vários os relatos de tempos espera prolongados no serviço de urgência do Hospital de Viseu.

Na terça-feira, doentes triados com pulseira amarela chegaram a esperar cerca de 12 horas para serem vistos por um médico de Medicina Geral e serem depois encaminhados para uma outra especialidade.

Há também casos em que os utentes chegam à urgência já depois de terem sido atendidos em centros de saúde da região, cumprindo assim um dos pressupostos apontados como essenciais para aliviar os tempos de espera nos serviços de urgência, no entanto, apesar de trazerem já um relatório de um médico, o Hospital de Viseu continua a encaminhar esses doentes como todos os outros.

A juntar a isso, há ainda a falta de médicos que obrigam a constantes alterações de escalas nas urgências dos dois hospital de Tondela e Viseu.



A administração do centro hospitalar admite constrangimentos e aponta como uma das causas o elevado registo de doentes a dar entrada no servido de urgência, à semelhança de outros hospitais do país.



Na última noite foi possível aliviar a pressão e, segundo a administração, os tempos de espera para doentes com pulseira amarela está em cerca de três horas.

O Hospital de Viseu lembra ainda que o facto de estarem em curso obras de ampliação do serviço de urgência, nem sempre permite o melhor e mais rápido atendimento.