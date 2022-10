"Não desisto, não posso": agricultor em greve de fome voltou a ser internado

O empresário agrícola de Idanha-a-Nova que trava uma batalha judicial com o Estado há vários meses está em greve de fome há 29 dias, num jardim junto à residência oficial do chefe do Governo em São Bento. Luís Dias reclama uma resposta para o financiamento da reconstrução de uma quinta destruída por uma tempestade em 2017. Mas até agora sem qualquer resultado.

E esta semana, o agricultor voltou a ter de ser internado. Foi a segunda vez em apenas três dias. Entretanto já teve alta hospitalar e retomou o protesto porque, diz nas redes sociais, “não desisto, não posso”.

No post que partilhou esta manhã, Luís deixa ainda um agradecimento aos cidadãos que criaram uma petição e na qual manifestam a sua “preocupação” com as consequências que o protesto deste agricultor pode ter.