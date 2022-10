Depois do quarto setembro mais quente desde que há registos, outubro começou com temperaturas acima da média. Apesar da chuva que cai hoje um pouco por todo o país, a situação de seca deverá manter-se em todo o território continental.

As temperaturas máximas entre terça-feira e domingo deverão variar entre os 21 e os 28 graus.

Os termómetros em Portugal estiveram quase meio grau acima da média e, no caso da Gronelândia, subiram oito graus acima do normal.

De acordo com Pedro Matos, investigador do Instituto Dom Luiz e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a justificação para o aumento das temperaturas passa pelas “atividades humanas (…) que emitem dióxido de carbono e outros gases de estufa”.

Já para este mês, Bruno Café, do IPMA, assume que a "tendência para este mês de outubro é de temperaturas acima da média, em particular no interior, e prevê-se que a precipitação seja um pouco abaixo da média".

Por isso, tudo indica que a situação de seca, que se prolonga há vários meses, deverá continuar.