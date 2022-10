Inundações em Lisboa: "Quando a maré está cheia" e a chuva é intensa "o resultado pode ser péssimo"

A maioria das situações aconteceu na zona da Baixa, onde algumas ruas ficaram quase intransitáveis e com lixo a impedir a passagem da água. O túnel da Avenida João XXI teve mesmo de ser cortado até serem escoadas as águas.

O Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior publicou algumas imagens das consequências da chuva torrencial em Lisboa. Na Rua da Prata, parte de um passeio chegou mesmo a colapsar.

No facebook escreveu que "quando a maré está cheia" e a chuva é intensa, "o resultado pode ser péssimo". Miguel Coelho diz que as consequências mostram a necessidade do Plano de Drenagem de Lisboa.