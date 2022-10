Juiz Carlos Alexandre concorre a desembargador

O juiz Carlos Alexandre está a concorrer à promoção a desembargador. O concurso é publicado hoje em diário da República e a SIC sabe que o magistrado já apresentou a candidatura ao Conselho Superior da Magistratura.

Carlos Alexandre tem 61 anos e por opção passou quase metade dos 37 anos de carreira no chamado Ticão (Tribunal Central de Instrução Criminal), o tribunal por onde passam os processos de criminalidade mais complexa, na fase de inquérito e instrução.

Durante anos chegou a ser o único juiz deste tribunal e em quase 20 anos tomou decisões em praticamente todos os casos mais mediáticos, entre eles a Operação marquês que levou o juiz a ordenar a prisão preventiva do ex-primeiro-ministro José Sócrates.

A pouco mais de três anos da reforma, Carlos Alexandre decide concorrer para o Tribunal da Relação, depois de no início do ano o Ticão ter passado a ter nove juízes e ter deixado de ser um tribunal especializado, por proposta do Governo aprovada no Parlamento.

Os resultados do concurso deverão sair em março do próximo ano. A ser promovido, Carlos Alexandre tomará posse como desembargador em setembro de 2023.