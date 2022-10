“Tem sido o coração da vida noturna de Lisboa há já uns bons anos, mas em 2022 está mais popular do que nunca”. É desta forma que a Time Out Global descreve o Cais Sodré e sustenta a eleição de o segundo bairro mais cool do mundo nos seus rankings anuais.

A Time Out, uma publicação que está espalhada um pouco por todo o mundo, avalia todos os anos os bairros mais cool dos cinco continentes. Para isso, foi preciso inquirir 20 mil leitores, citadinos e especialistas locais para classificar os lugares que mais andam nas bocas do mundo por serem os melhores para diversão, comer, passear e que tenham projetos novos e dinâmicos.

E este ano, o Cais do Sodré, um dos bairros mais antigos da cidade de Lisboa, foi eleito o segundo mais cool do mundo, logo após o bairro Colonia Americana, em Guadalajara, México.

“Ancorado pela rua cor-de-rosa (a Rua Nova do Carvalho com uma pintura deslumbrante) e pelos seus guarda/chuvas coloridos”, o Cais do Sodré é um local que atrai imensos locais, mas também muitos turistas.

Para Vera Moura, da Time Out Lisboa, é aqui "que os jovens chefs mais promissores de Lisboa abrem novos restaurantes; onde as pequenas empresas estão a ganhar vida; bares e discotecas muito apreciadas estão finalmente a erguer-se das cinzas dos últimos anos", dando o exemplo das discotecas Jamaica e Tokyo, que reabriram recentemente no Cais do Gás.

Assim, para quem quer experimentar a atmosfera da vida noturna de Lisboa, ir ao Cais do Sodré é uma experiência obrigatória. Com uma variedade de bares, restaurantes e até sessões de stand-up.

As boas posições de Portugal na lista anual da Time Out não são novidade. Em 2019, Arroios ficou no topo da lista, Bonfim (Porto) e Alvalade (Lisboa) ficaram no top 20 em 2020 e, no ano passado, Anjos (Lisboa) e Foz (Porto) integraram o ranking dos bairros mais cool do mundo.

Eis os 10 bairros mais cool do mundo segundo a Time Out:

Colonia Americana - Guadalajara, México ; Cais do Sodré - Lisboa, Portugal ; Wat Bo Village - Siem Reap, Camboja ; Ridgewood - Cidade de Nova Iorque, EUA ; Fim da Milha - Montreal, Canadá ; Barrio Logan - San Diego, EUA ; Shimokitazawa - Tóquio, Japão ; Cliftonville - Margate, Reino Unido ; Barrio Yungay - Santiago, Chile ; Cours Julien - Marselha, França.

A revista sugere ainda um roteiro para o "dia perfeito" no Cais do Sodré. Começando pela manhã com um pequeno-almoço no Dear Breakfast, nos arredores de Santos, a que se segue uma visita à loja de roupa minimalista +351. Pelo caminho pode almoçar no Mercado Time Out (antigo Mercado da Ribeira), sendo recomendando o pato com arroz de O Frade.

Depois da refeição, atravesse a rua para tomar uma bebida no Quiosque de São Paulo, antes de jantar no Tricky's. Depois de um dia em cheio não há nada melhor do que ir à “Rua Cor-de-Rosa”.