No julgamento do caso dos emails do Benfica, a antiga diretora de informação do Porto Canal assume ter sido vítima de pressões do clube presidido por Pinto da Costa.

O jornal Record escreve que Ana Guedes Rodrigues disse em tribunal que as pressões prendiam-se com a construção das peças jornalísticas, assim como a ordem dos alinhamentos dos próprios jornais do canal.

A jornalista acrescenta que ponderou demitir-se do cargo de diretora de informação e que a certa altura esteve com o lugar em causa por escolhas editoriais.