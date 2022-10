Governo leva ao Parlamento proposta que impede autarquias de vetar novo aeroporto

Depois de ter aprovado a criação de um grupo técnico que vai avaliar as opções para o novo aeroporto de Lisboa, o Governo quer garantir que nenhum veto de um município possa impedir que a escolha final avance.

A legislação em vigor, que é de 2007, atribui um caráter vinculativo aos pareceres dados pelas câmaras sobre a construção, ampliação ou modificação de aeródromos e aeroportos.

Por isso, foi aprovada no Conselho de Ministros de 29 de setembro uma proposta de lei para alterar a lei em vigor. Os municípios, ouvidos pela SIC, repudiam essa alteração. A Câmara Municipal do Seixal promete não ficar parada e a de Palmela fala em desconsideração.

O objetivo do Governo com a nova proposta de lei é também garantir que o processo não fica parado à espera do parecer. A proposta de lei com estas alterações já está no Parlamento.

Não é a primeira vez que há a intenção de mudar este decreto. Houve uma tentativa, no ano passado, mas com o chumbo do Orçamento do Estado e as eleições antecipadas a proposta ficou na gaveta.