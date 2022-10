"Caos" e "carros nos passeios": o cenário que leva moradores de Benfica a pedir parquímetros

Uma parte dos moradores pede a intervenção da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal para resolver um problema que já é antigo e que tem tendência para se agravar.

A freguesia de Benfica serve de entrada para a cidade de Lisboa e é usada como estacionamento para quem usa os transportes públicos. No entanto, só existe parquímetro numa pequena parte de Benfica, o que faz com que as pessoas procurem os locais onde o estacionamento é grátis.

André Freire, morador e subscritor da petição a favor dos parquímetros, relata que "o estacionamento é um caos, carros em cima dos passeios, a EMEL dá-se ao luxo de vir aqui rebocar e bloquear carros sem ter aqui parquímetros".

Rui Vasconcelos, outro morador, explica que há "dificuldade em circular na praceta" e refere que se um dia for preciso passar um carro dos bombeiros ou uma ambulância, "não entra".

E quem é que pode resolver este problema?

O presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques, explica que esta é uma competência da Câmara, mas precisa de um parecer positivo da Junta. Contudo, esse parecer está dependente de uma consulta pública que acontece na próxima segunda-feira.

A EMEL, empresa responsável pelo estacionamento em Lisboa, diz que aguarda pela decisão da Junta de Freguesia.

Foi feita uma petição pública para que o assunto seja debatido na Assembleia Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal não comenta, para já, o assunto.