O Banco de Portugal vai lançar, no dia 20 de outubro, uma moeda de coleção de cinco euros como forma de assinalar os “20 anos de Euro”. A distribuição ao pública será efetuada por intermédio das instituições de crédito e tesourarias do Banco de Portugal.

A moeda de cinco euros tem um poder liberatório em Portugal, esclarece o Banco de Portugal através de um comunicado.

No anverso contam-se 11 estrelas, que simboliza o número de países fundadores da moeda única europeia. No campo central surge um escudete com cinco besantes, que foi retirado da bandeira portuguesa. Recorde-se que os cinco besantes representam as cinco chagas de Cristo. Já na zona inferior é possível ver a assinatura do autor e a legenda “Casa da Moeda”.

O autor desta moeda de coleção é José Aurélio, um escultor de Alcobaça, que criou uma moeda de dois euros, em 2016, como homenagem aos 50 anos da Ponte 25 de Abril.

No reverso da moeda de cinco euros estão 20 círculos que representam os 20 anos do Euro. Num segundo plano encontra-se um cordão formado por uma série de linhas que estão associadas às forças económicas, seguras por 12 mãos, um símbolo das comunidades europeias que suportam o Euro.