Ativistas detidos por bloqueio da sede da Galp foram presentes a tribunal

Três ativistas que bloquearam a entrada da sede da Galp durante a manhã desta segunda-feira foram detidos e presentes a tribunal. Os ativistas protestavam contra a ação da empresa petrolífera na crise económica atual.

Durante a manhã desta segunda-feira mais de 20 ativistas marcaram presença no edifício sede da Galp, em Lisboa. Os manifestantes acusam a empresa do ramo energético de obter “lucros extraordinários, apoios e subsídios” numa altura em que se verifica um crescente aumento do custo de vida.

As pessoas que marcaram presença junto ao edifício da petrolífera criticam também a contribuição negativa da empresa para o agravamento da crise climática.

Alguns dos ativistas chegaram mesmo a colar-se à entrada da infraestrutura e acabaram, posteriormente, por ser detidos e conduzidos para uma esquadra policial.