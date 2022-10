A maior parte das pessoas que consome cocaína em Portugal tem entre 25 e 34 anos (42%), é do sexo masculino (69%), vive na região de Lisboa e Vale do Tejo (39%), tem um rendimento igual ou superior a 500€ e inferior a 1000€ (46%), ainda vive com os pais (33%), já completou o ensino superior (41%) e trabalha por conta de outrem (53%).

Estas são as principais características de quem consome cocaína em Portugal segundo as conclusões de um inquérito online, promovido pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência.

Em Portugal, mais de 70% dos consumidores admitem que consumem apenas por diversão e dizem que não o fazem sozinhos. Cerca de 39% dos inquiridos afirma que partilha com 2 a 3 pessoas, 24% com 4 a 5 pessoas e 7% com 6 ou mais pessoas. Ainda assim, 8% dos participantes admite que consome sozinho e 22% com apenas outra pessoa.

Para além da diversão, há outros motivos que levam os portugueses a consumir, como "socializar" (50%), "reduzir o stress" (18%) ou simplesmente "experimentar" (12%).

Há ainda quem admita que o faça para melhorar o desempenho escolar, profissional ou desportivo (10%) ou para tratar a depressão (9%), reduzir dores (1%) e ajudar a dormir (0,9%).

A forma mais comum de consumo de cocaína em Portugal é por inalação (98%). Mas o inquérito identifica ainda outras seis formas de consumo, apesar de menos expressivas: fumar no cigarro (5%), fumar no cachimbo (4%), dissolver na boca (4%), fumar na prata (1%), engolir (só/com bebida) (1%) e injetar (0,9%).

Cerca de metade dos inquiridos (54%) tem um consumo pontual de cocaína, revelando que nos últimos 12 meses consumiu no máximo em 5 dias. Apenas 11% admitiu que o consumo aconteceu em 51 ou mais dias do último ano.