Câmara do Porto suspende novos registos de alojamento local durante seis meses

A Câmara do Porto suspendeu os novos registos de alojamento local em duas freguesias durante seis meses, nomeadamente, no centro histórico e Bonfim. A notícia está a preocupar proprietários e associações.

A autarquia está a preparar um novo regulamento que motivou a suspensão, cujo objetivo é o crescimento de alojamento local sustentável e equilibrado.

De acordo com os dados do Registo Nacional de Alojamento Local do Turismo em Portugal há atualmente mais de 9.200 estabelecimentos registados na cidade do Porto, sendo as mais sobrecarregadas, as freguesias do centro histórico e do Bonfim.

Relativamente à subida da taxa de IRS para zonas de contenção geridas pelos municípios, a autarquia espera que esse ponto seja retirado do Orçamento do Estado.