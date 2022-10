Governo admite que problemas do SNS "estão muito longe" de serem resolvidos

O ministro da Saúde considerou hoje que o relatório de acesso a cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde em 2021 tem "elementos manifestamente positivos", mas reconheceu que os problemas ainda estão "muito longe" de serem resolvidos.

Manuel Pizarro respondia desta forma a questões levantadas, na Comissão parlamentar de Saúde, pela deputada da Iniciativa Liberal Joana Cordeiro sobre o Relatório Anual de Acesso a Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e Entidades Convencionadas, relativo a 2021, que foi entregue quando Marta Temido era ministra da Saúde.

"Há elementos deste relatório que eu só tive ocasião de estudar nas últimas semanas, que são, para mim, surpreendentemente positivos, da capacidade de recuperação do Serviço Nacional de Saúde depois de um período absolutamente dramático da nossa vida coletiva, com especial impacto no setor da saúde", a covid-19.

Para o ministro, "é impressionante" o SNS ter realizado cerca de 50 milhões de consultas em 2021. "É bem verdade que dois quintos foram consultas à distância, não foram consultas presencias, mas cerca de cinco consultas por pessoa por ano é a média dos países mais desenvolvidos da União Europeia", enfatizou.