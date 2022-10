Alunos envolvem-se em agressões com martelo em escola da Figueira da Foz

A PSP da Figueira da Foz identificou, esta quinta-feira, três alunos de um estabelecimento de ensino da cidade, que se terão envolvido em agressões. Um dos alunos teve de ser encaminhado para o hospital local para receber tratamento médico.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, o Comando Distrital de Coimbra explicou que a PSP da Figueira da Foz foi chamada, ao início da tarde, para uma situação de "possíveis agressões entre alunos de um estabelecimento de ensino" da cidade da Figueira da Foz.

"Ao chegar ao local, já os factos haviam terminado, tratando-se de desentendimentos entre os envolvidos, dos quais resultaram a destruição de um telemóvel, com recurso a um martelo, vindo este a ser utilizado pela proprietária do telemóvel para agredir o indivíduo que havia causado os danos", descreveu.

De acordo com a PSP, a altercação envolveu três pessoas, embora já só tenham encontrado no local "o indivíduo que foi agredido com o martelo".

O aluno agredido com o martelo acabou por ser transportado para o Hospital Distrital da Figueira da Foz, "para receber tratamento hospitalar".