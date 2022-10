Costa mostra-se "muito satisfeito" após reunião com Macron e Sanchéz

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta quinta-feira ter ficado "muito satisfeito" com o resultado da reunião, em Bruxelas, com o homólogo espanhol, Pedro Sanchéz, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, sobre a crise energética.

Costa está em Bruxelas para participar na reunião do Conselho Europeu, que arranca esta quinta-feira e termina na sexta-feira.

O encontro com Sanchéz e Macron teve como tema as ligações da Península Ibérica com França para o transporte de energia.

Lisboa e Madrid têm persistido no avanço do projeto de um novo gasoduto nos Pirenéus, conhecido como MidCat, para transporte de gás e, no futuro, de hidrogénio, ajudando a reduzir a dependência do fornecimento russo.

No entanto, o Presidente francês tem-se mostrado contra o projeto, alegando questões ambientais e de rentabilidade.