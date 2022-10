PJ faz buscas relacionadas com contratos do SIRESP

A Polícia Judiciária (PJ) fez buscas na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, quatro empresas e três residências particulares relacionadas com os contratos com a rede de emergência do Estado SIRESP, revelou esta quinta-feira o Ministério Público.

Segundo a nota divulgada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), a investigação está a ser conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ.

As buscas domiciliárias e não domiciliárias decorrem em vários locais e visam "a recolha de prova relacionada com eventuais favorecimentos de indivíduos e/ou entidades particulares, em detrimento do interesse público, através de adjudicação de contratos relacionados com o SIRESP".

Em causa estarão os crimes de tráfico de influência, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, corrupção passiva, corrupção ativa, participação económica em negócio, abuso de poder e prevaricação.

O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, confrontado as buscas durante a conferência de imprensa do Conselho de Ministros, disse estar a saber naquele momento e, por essa razão, não ter comentários a fazer. André Moz Caldas acrescentou ainda assim que o "fenómeno corruptivo preocupa o Governo", mas que este "não fica nunca preocupado ao ver o sistema da justiça a funcionar".