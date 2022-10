Marcelo sobre roubo de alimentos essenciais: pobreza é um "problema de fundo" em Portugal

O Presidente da República diz que a pobreza é um problema de fundo na sociedade portuguesa e deve ser resolvido. Marcelo Rebelo de Sousa lembra que a pobreza subiu no âmbito da crise e uma sociedade que não consegue, como um todo, ultrapassar este problema, "é uma sociedade que anda para trás".

O chefe de Estado frisa que é "evidente que é uma meta fundamental".

As declarações do Presidente surgem na sequência da notícia avançada pelo jornal Expresso, de que os roubos de produtos alimentares essenciais aumentaram nos supermercados e hipermercados. Os furtos são evidentemente motivados pelo agravamento do custo de vida no país.

Portugal tem uma população pobre só com base em rendimentos, isto é, sem contar com os apoios sociais, de cerca de 4,4 milhões de pessoas.