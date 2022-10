Uma pessoa morreu esta tarde no antigo IP5, em Vouzela, depois da colisão entre dois veículos. Quatro pessoas ficaram feridas, uma em estado grave, transportado para o hospital de Viseu.

Segundo as informações recolhidas no local pelo repórter Frederico Correia, a chuva intensa estará na origem do acidente.

Num dos carros seguiam três pessoas que ficaram feridas, na outra viatura viajam duas pessoas. Uma jovem de 19 anos morreu, explicou o comandante dos bombeiros voluntários de Vouzela.