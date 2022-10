Casal de idosos despejados de casa vive nas ruas de Lisboa

Um casal de idosos ficou sem casa e está há dois meses a viver na rua em Lisboa. Maria José e Alberto dizem ter recebido ordem de despejo da casa onde viviam há 9 anos para que fosse transformada num alojamento local.



Há cerca de 2 meses Alberto e Maria José ficaram sem casa. Ele com 75 anos ela com 77. Andam com as malas às costas nas ruas de Lisboa.

Durante 9 anos viveram num apartamento na rua Escola do Exército, em Arroios, mas tiveram ordem para sair para ser construído um alojamento local.

Com um rendimento de cerca de 700 euros, este casal, que trabalhou ao longo de toda a vida, foi obrigado a deixar para trás a casa e pertences que ainda não foram entregues.

O abrigo de ambos tem sido a Gare do Oriente, em Lisboa com a ajuda gratuita de Maria Assunção e de Paulo. Contribuem como podem, com banhos, roupa e comida mas Maria e Paulo quiseram ir mais longe na ajuda: criaram uma petição sobre a situação do casal sem abrigo e estão a reunir as assinaturas necessárias para a fazer chegar ao Presidente da República.

A situação deste casal já estava sinalizada pela junta de freguesia de Arroios que, contactada pela SIC, disse que o agregado está a ser acompanhado pela Misericórdia remetendo mais esclarecimentos para a instituição.

A SIC pediu também informações sobre o casal à Santa Casa da Misericórdia, mas até agora não obteve resposta.