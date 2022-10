O Presidente da República desvaloriza a guerra aberta entre PSD e Governo sobre o acordo para o gasoduto ibérico e diz que a divergência faz parte da democracia.

Marcelo Rebelo de Sousa insiste, no entanto, que o acordo alcançado é melhor do que nenhum acordo e defende que, às vezes, é preciso "fazer omeletes sem ovos".

O PSD tem dúvidas sobre o acordo e requereu um debate de urgência no Parlamento na quinta-feira, depois da aprovação do Orçamento do Estado para 2023.