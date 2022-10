No Twitter, a antiga eurodeputada socialista considera “incompreensível” que o primeiro-ministro tenha errado ao dizer que Paulo Rangel não podia pedir um debate com a presença do chefe do Governo no Parlamento, por não ser deputado. Pois que, diz Ana Gomes, Costa está equivocado e mais: errou.

“Com que então Paulo Rangel “não é sequer deputado”??? É, sim. É deputado ao Parlamento Europeu. Com direitos/deveres de escrutínio democrático das autoridades nacionais e europeias. É incompreensível e contraproducente este erro acintoso”, escreveu no twitter.