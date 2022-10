Centenas de medicamentos estão em falta nas farmácias

Há centenas de medicamentos que estão em falha nas farmácias e alguns podem mesmo não ter alternativa no mercado.

São fármacos que fazem parte das prescrições diárias, usados, por exemplo, no tratamento da diabetes ou da hipertensão.

É o caso do Ozempic, indicado para o tratamento da diabetes tipo 2, que está em falta numa farmácia no centro de Lisboa já há alguns dias, no entanto não é caso único.

Situações idênticas acontecem por todo o país. O Jornal de Notícias avança que há 858 medicamentos em rutura, e destes 33 não têm alternativa no mercado.

O Infarmed garante que há alternativas terapêuticas que podem substituir os fármacos em falta. Rui Santos Ivo, presidente do Infarmed, explica que "praticamente só [com] dois medicamentos é que poderia haver alguma limitação".

Tanto o Infarmed e como a Associação Nacional de Farmácias dizem que se trata de um problema nas cadeias de abastecimento no atual contexto mundial.