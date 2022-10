Há cada vez menos engenheiros informáticos disponíveis para trabalhar em Portugal

As empresas portuguesas têm cada vez mais dificuldade em contratar engenheiros informáticos. Por causa do trabalho remoto, o mercado ficou mais competitivo e há empresas estrangeiras a oferecer o dobro do salário que é praticado em Portugal.

O trabalho remoto ganhou expressão durante a pandemia e a tendência parece ter vindo para ficar. Há cada vez mais trabalhadores que exercem funções a partir de casa, podendo assim trabalhar para empresas estrangeiras a partir de Portugal.

Esta é uma situação frequente na área da engenharia informática, que atravessa neste momento uma escassez de engenheiros disponíveis para trabalhar em Portugal.

Muitos profissionais têm sido atraídos por empresas europeias e até mesmo dos Estados Unidos que pagam entre 20 a 30% mais ou, em alguns casos, o salário pode mesmo ser o dobro do praticado em Portugal.

Para as empresas nacionais fica assim cada vez mais difícil competir com estes valores, o que obriga à contratação de profissionais de outras nacionalidades.

Portugal é visto por muitas multinacionais como um país cativante e atrativo para fins económicos, uma vez que é “social e economicamente estável”, tal como afirma o diretor técnico da Xelerate, uma startup do tecnológico sediada no Porto.