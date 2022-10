Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, numa colisão de duas embarcações na madrugada de hoje no Rio Guadiana, na localidade de Cais das Laranjeiras, em Alcoutim, disse fonte da da Marinha.

Segundo a mesma fonte, a colisão das duas embarcações ocorreu cerca das 05:00.

De acordo com a informação disponibilizada no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foram mobilizados para o local do acidente 18 elementos e sete viaturas.