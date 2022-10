O financiamento dos partidos pelo Estado vai aumentar no próximo ano por causa da inflação.

O Orçamento do Estado para 2023, aprovado na quinta-feira na generalidade, atualiza em 8% o financiamento público. Ou seja, compensa por completo a perda provocada pela inflação, aos contrário do que acontece com as famílias.

São mais 1.300 milhões de euros a entrar nos cofres partidários. Em 2023, a subvenção anual total para os partidos pode atingir 16.900 milhões de euros, segundo o Jornal de Negócios.

Os limites máximos para as campanhas eleitorais também vão subir e podem ultrapassar os sete milhões de euros no próximo ano.

Esta sexta-feira o INE anunciou que a inflação em Portugal subiu para os 10,2. É uma subida de 0,9 pontos percentuais em relação ao mês passado.

No mês passado a taxa de inflação foi de 9,3% - o valor mais elevado dos últimos 30 anos, que foi agora ultrapassado.