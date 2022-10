Vueling passa a operar no Terminal 2 do aeroporto de Lisboa em novembro

A Vueling vai passar a operar no Terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a partir de 4 de novembro, e não 30 de outubro, como anteriormente anunciado, informou esta sexta-feira a ANA Aeroportos.

Em comunicado, a gestora de aeroportos da Vinci informou que “a partir de dia 4 de novembro (inclusive), a Vueling passará a operar no Terminal 2”.

Na semana passada, a ANA tinha informado que a Eurowings e a Vueling vão passar para o Terminal 2 do aeroporto de Lisboa, depois de a EasyJet ter anunciado a passagem para o Terminal 1, por ter ficado com as faixas horárias (‘slots’) de que a TAP teve de abdicar.

Segundo o comunicado anteriormente enviado, as alterações deveriam acontecer a partir de 30 de outubro, inclusive.

A Comissão Europeia atribuiu em junho à EasyJet os 18 slots diários da TAP no aeroporto de Lisboa, após imposição para aprovar o plano de reestruturação. A easyJet ficou em primeiro lugar, ultrapassando a concorrente a concurso, a Ryanair.

Em causa está o aval dado pela Comissão Europeia, a 21 de dezembro passado, ao plano de reestruturação da TAP e à ajuda estatal de 2.550 milhões de euros para permitir que o grupo regressasse à viabilidade, impondo para isso compromissos de forma a não prejudicar a concorrência europeia.

Entre os remédios impostos por Bruxelas para aprovar o plano de reestruturação estava, precisamente, a obrigação de a companhia aérea disponibilizar até 18 slots por dia no aeroporto de Lisboa.