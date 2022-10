As autorizações de residência para imigrantes que vivem em Portugal serão automáticas durante todo o ano de 2023.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, confrontado com as dificuldades dos imigrantes para obter autorizações de permanência, anunciou uma via verde para renovações de visto no próximo ano.

O Governo pretende assim resolver o problema da incapacidade do SEF para atribuir e renovar vistos de residência de imigrantes.

José Luís Carneiro anunciou também que em 2023 o orçamento para os bombeiros aumenta 6,7%. O ministro da Administração Interna garantiu que a todos os bombeiros envolvidos no dispositivo permanente de combate a incêndios vão ter direito ao reforço de 50 euros mensais no pagamento da atividade.