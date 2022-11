Novo caso de incompatibilidade envolve deputada do PSD

Há mais uma suspeita de incompatibilidade, desta vez, no Parlamento. Andreia Neto, deputada do PSD, acumula a função com a direção executiva de uma empresa de gestão de crédito, o que pode constituir uma violação da lei.

O problema é que não se pode ser ao mesmo tempo deputado e integrar uma empresa ou sociedade de crédito, seguradora e financeira. Está previsto no Estatuto dos Deputados, que o reforça em duas alíneas, de dois artigos diferentes.

A gerência da empresa é repartida entre a deputada e o marido, cada um com 50%. A social-democrata tem ainda uma participação menor, numa segunda empresa com o marido também relacionada com intermediários de crédito.

Ao jornal Público, Andreia Neto disse que não há incompatibilidade e acrescenta que não se trata de uma empresa de crédito mas sim de uma que serve de intermediário com clientes particulares. E utiliza como argumento final que o Parlamento avaliou o registo de interesses e nunca a chamou à atenção.

A SIC tentou contactar a deputada do PSD, mas não obteve resposta.