Maioria das lojas no mercado do Bolhão (ainda) estão fechadas, porquê?

Um mês e meio depois da inauguração, o mercado do Bolhão, no Porto, continua com a maioria das lojas fechadas e com os restaurantes por abrir. Os lojistas dizem que os atrasos se devem à enorme burocracia dos processos.

Dentro de duas semanas, o número 101 da rua Alexandre Braga abre as portas, precisamente dois meses depois da inauguração do Bolhão

O projeto tinha sido entregue na Câmara do Porto em agosto de 2020 e todos os meses, os lojistas deparavam-se com problemas com os diversos organismos da Câmara.

Das 38 lojas do exterior, apenas sete estão a funcionar, o que representa 20%. Os lojistas dizem que as burocracias tornaram impossível a missão de cumprir o calendário.

A Câmara do Porto reconhece que a situação não é a ideal, mas sublinha que a responsabilidade de cada projeto é dos inquilinos e que não há pareceres que ultrapassam a própria autarquia.

Os restaurantes são a grande novidade desta requalificação, mas nenhum está a funcionar.

A autarquia diz que o mercado do Bolhão é um sucesso incontornável, com mais de 800 mil visitantes em mês e meio de funcionamento. Esta semana foram lançados concursos para as nove bancas e as seis lojas que estão por atribuir.