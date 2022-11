O ministro da Saúde reagiu esta sexta-feira às conclusões do relatório da Entidade Reguladora da Saúde, que revela assimetrias importantes no acesso a médicos de família, com especial incidência no Algarve e na zona de Lisboa e Vale do Tejo. Manuel Pizarro não esconde que é "difícil" levar profissionais de saúde para a região do Algarve devido ao custo de vida. Em resposta à falta de profissionais de saúde, o ministro da Saúde apresenta respostas como "aumentar a formação" na área da Saúde.

"Estamos a trabalhar em dois domínios. Primeiro, aumentar a formação de profissionais, isso é um aspeto muito relevante, o facto de abrirmos mais vagas para a formação de médicos em geral e de médicos especialistas, em especial, grande parte delas no Algarve, o facto de reforçarmos o funcionamento do curso de medicina da Universidade do Algarve e alargarmos a formação de enfermeiros aqui no Algarve, é uma estratégia que, a prazo, nos vai permitir, seguramente, lidar melhor com esta dificuldade", apresenta.