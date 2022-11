As autoridades judiciárias decretaram a prisão preventiva de um homem suspeito de vários crimes violentos que foi extraditado do Reino Unido a pedido das autoridades portuguesas na sequência do cumprimento de um mandado de detenção europeu.

A Polícia Judiciária (PJ) informou hoje em comunicado que, "no âmbito da investigação de crimes de roubo, rapto, furto e tráfico de estupefacientes ", o agora detido, um homem de 32 anos de idade, "integrava um grupo de três cidadãos estrangeiros que atuavam em Portugal e em Espanha ".

Os restantes dois homens já tinham sido detidos em Espanha, em maio de 2019, e sido extraditados para Portugal, também no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção europeu.

Segundo a PJ, "a investigação permitiu esclarecer o circunstancialismo de um rapto que se desenvolveu com grande violência sobre a vítima, a intervenção em roubos à mão armada em estabelecimentos comerciais, no tráfico de estupefacientes e furtos , cometidos por este grupo, já referenciado pelas autoridades portuguesas, espanholas e do Reino Unido".

A direção dos inquéritos está a ser feita pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) em Portimão, distrito de Faro, tendo o homem agora extraditado sido "presente às autoridades judiciárias competentes", que decidiram que devia ficar em prisão preventiva.