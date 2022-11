Montenegro diz que PR “alertou e bem” para possível “desaproveitamento terrível” do PRR

Luís Montenegro concorda com os avisos feitos pelo Presidente da República à ministra da Coesão. O líder do PSD diz que também vai estar atento à execução dos fundos europeus e recomenda ao Governo que reduza a burocracia.

O líder do PSD não só aplaude as palavras de Marcelo como ainda as complementa.

"Ainda ontem [sábado] o senhor Presidente da República alertava e, muito bem, para aquilo que pode vir a ser o desaproveitamento terrível das oportunidades de financiamento extraordinárias que temos à nossa disposição", afirmou Luís Montenegro, a discursar na tomada de posse da Comissão Política Distrital de Viana do Castelo.

O líder do PSD, acusou o Governo do PS, que é "especialista em powerpoint's", de "nem sequer conseguir financiar-se a si próprio" com as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).