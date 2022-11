Câmara da Figueira da Foz alvo de ataque informático

Um grave ataque informático ao município da Figueira da Foz atingiu no domingo a generalidade dos serviços, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara, Pedro Santana Lopes.

Segundo o autarca, serão preciso "alguns dias" para que o gabinete informático consiga repor a normalidade e faça o levantamento do que se terá perdido, uma vez que o ataque atingiu "alguns backups".

"Não encerrámos os serviços, mas é impossível consultar processos e os munícipes estão a ser informados", disse Santana Lopes, salientando que pediu aos trabalhadores para se manterem nos seus postos.

O presidente da autarquia adiantou que o município cumpre os requisitos de cibersegurança e que foram notificadas as entidades competentes e efetuada participação à Polícia Judiciária.

O ataque, de acordo com o autarca, foi iniciado no sábado e concretizado no domingo, afetando os serviços todos.

Até hoje à tarde, ainda não tinha sido reivindicado nenhum resgate por parte dos piratas informáticos.