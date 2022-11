"Tocam músicas, brincam e é bem fixe": doutores palhaços estão de parabéns

A Operação Nariz Vermelho faz 20 anos e, para celebrar, leva aos hospitais um musical para as crianças. Na quarta-feira, animou o dia no Hospital de São João, no Porto.

Para a pequena Mariana, de nove anos, alguns destes palhaços já são verdadeiras estrelas. O entusiasmo com que os recebe não deixa margem para dúvidas.

"Tocam músicas, brincam com as crianças e é bem fixe", diz à SIC.

A Operação Nariz Vermelho levou o musical "Compasso de Palhaço" ao Hospital de São João para animar as crianças e encher o coração dos pais.

O espetáculo acontece no âmbito do 20.º aniversário da Operação Nariz Vermelho e passa por 17 hospitais de norte a sul do país.

Esta quinta-feira, os doutores palhaços animam os corredores do IPO do Porto, na sexta-feira a digressão termina no Centro Materno-Infantil do Norte.