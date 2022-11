São Martinho celebra-se nas ruas e escolas e não faltaram as castanhas

Em Alijó esta sexta-feira de manhã centenas de pessoas saíram à rua para celebrar o São Martinho. É uma festa farta, com destaque para as castanhas, as tripas e o vinho novo. Os tradicionais magustos também não faltaram na escola básica de Coimbra.

O magusto é tradição que Alijó celebra com iguarias em 14 freguesias.