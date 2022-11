Câmara de Pinhel mantém IMI na taxa mínima para apoiar munícipes

A câmara de Pinhel decidiu manter o pagamento do imposto municipal de imóveis (IMI) na taxa mínima. A autarquia vê na medida um instrumento de apoio social, numa altura em que também a despesa municipal com energia disparou para o triplo.

A opção tomada pela autarquia retira aos cofres da câmara quase 0,5 milhões de euros em receitas próprias. Nas famílias numerosas, que vivem com salário mínimo, o esforço do pagamento do IMI é maior. Mas também os empresários sabem a importância de pagar IMI à taxa mínima de 0,3%.

Tudo serve de instrumento de apoio social às famílias quando a autarquia também vive em esforço. O aumento generalizado de preços atinge tanto os contribuintes, como os municípios.

Mesmo perante um momento austero, a época de Natal irá trazer ao município um investimento na iluminação de Natal – com luz led para diminuir a conta da fatura.