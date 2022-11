O Infarmed informa esta segunda-feira que os produtos cosméticos da marca Manubela serão retirados do mercado nacional e a sua comercialização será suspensa.

Numa nota deixada no site do Infarmed, a empresa Manubela Beauty Store Unipessoal, Lda não cumpriu com vários requisitos, de acordo com Regulamento (CE) n.º 1223/2009 de 30 de novembro, bem como com o disposto no Decreto-lei n.º 189/20008 de 24 de setembro.

A empresa Manubela já se encontra a par da decisão do Infarmed e indica que já iniciou a adoção de “medidas necessárias para a correção das não conformidades verificadas”, segundo uma nota deixada no Instagram.

A Manubela Cabeleireiros garante que as clientes “podem estar descansadas”, porque se trata de uma “marca de prestígio”. Anabela Pereira diz ter recebido uma denúncia relacionada com um produto da marca, um “sérum loiros perfeitos” que, entretanto, foi retirado do mercado.

O Infarmed avisa as entidades que dispõem estes produtos para os retirarem e os consumidores são aconselhados a não os utilizarem.