Ativistas sentados em protesto à porta do Ministério da Economia

Ativistas em protesto no Ministério da Economia após a reunião com o ministro António Costa e Silva, que expressou aos jovens que não tenciona demitir-se. Aos jornalistas, o governante disse que “o diálogo com os jovens tem de ser mantido”.

“Solidário com a causa dos alunos”, António Costa e Silva convidou os jovens para um encontro esta terça-feira no Ministério da Economia, mas que, ao que parece, não só não pôs fim aos protestos como agora, como assistiu a SIC, os jovens recusam abandonar o ministério. Mais, dizem que só o fazem “se o ministro se demitir”. Nos últimos dias, em defesa do clima, os estudantes fecharam o liceu Camões, em Lisboa. Os jovens exigem o fim dos combustíveis até 2030 e a demissão do ministro da Economia por este ter estado ligado ao setor petrolífero antes de assumir funções como governante.