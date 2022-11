Lar cobra meia pensão extra aos idosos perante aumento dos custos da alimentação e energia

Os idosos da Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo estão a ser obrigados a dar à instituição o apoio extraordinário pago pelo Governo aos pensionistas. Os familiares foram informados através de uma carta e sentem-se revoltados.

A queixa foi apresentada por um familiar de um utente da Lar Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo. Foi em outubro que receberam uma carta a avisar que a instituição vai proceder à comparticipação familiar sobre o valor adicional recebido pelo cliente.

" Os 50% da pensão que os pensionistas receberam como apoio extraordinário do Estado irira ser cobrada pelo Lar da Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo, em novembro", disse uma testemunho anónima à SIC.

Contactado pela SIC, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo, respondeu por escrito:

"O aumento de custos com a alimentação e a energia têm sido um verdadeiro desafio na gestão das instituições sem fins lucrativos e, por isso, consideraram enquadrada e proporcional a revisão das comparticipações familiares no mês em causa".