O casamento entre a "rainha" de Itália e o "rei" de Portugal

Com o Mundial de futebol à porta, decorreu esta quarta-feira outro campeonato: o de pizzas. Em competição estavam 14 pizzaiolos de países diferentes. E se a Itália parecia ter vantagem, foi outro o país vencedor.

Mas os pizzaiolos não se limitaram a fazer a pizza, o objetivo da competição era casar a “rainha” italiana, a pizza, com o “rei” português, o vinho do Porto e do Douro.

Os especialistas misturaram os ingredientes tradicionais dos seus países para os harmonizar com 14 vinhos do Porto e do Douro.