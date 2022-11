No Centro de Saúde de Ferreira do Zêzere não há termómetros para medir a febre, telefones ou ar condicionado. A população queixa-se de falta de condições, mas a autarquia descarta o problema para o agrupamento de centros de saúde.

Além dos problemas na estrutura do edifício, a falta de condições e manutenção tem levado a população a protestar.

A SIC pediu esclarecimentos ao Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, que nega a falta de termómetros em qualquer centro de saúde da região. Diz também que a central telefónica do centro de Ferreira do Zêzere foi alvo de profunda intervenção e que os problemas de ligação se encontram resolvidos, tal como a questão do ar condicionado.

O município de Ferreira do Zêzere tem defendido a passagem de competências na área da saúde para a autarquia. No entanto, admite que tal não acontecerá até que não se chegue a um valor.

Até que ambas as partes se entendam, profissionais e utentes aguardam por uma resposta urgente para os problemas.