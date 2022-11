Para esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que possa nevar acima dos 1.400 metros. A chuva vai abrandar, principalmente da parte da tarde, mas as temperaturas vão descer.

Até ao final da manhã de sexta-feira os aguaceiros podem ser acompanhados de trovoada, mas vão diminuindo de intensidade ao longo do dia. A queda de neve deverá acontecer até ao início da tarde nas terras altas no Norte e Centro, sendo o local mais provável a Serra da Estrela.

Segundo o IPMA, esta sexta-feira vai começar com "céu muito nublado", mas as previsões apontam para que a nebulosidade também diminua ao longo do dia, principalmente no Sul e no interior Norte e Centro. No entanto, a intensidade do vento deverá aumentar.

No sábado, a chuva regressa ao litoral, "estendendo-se gradualmente para o interior". O vento, apesar de moderado, nas terras altas poderá soprar por vezes forte. O IPMA alerta ainda para a formação de gelo ou geada no interior. No Sul, o céu estará "geralmente muito nublado", mas poderá melhorar durante a tarde.

As temperaturas voltam a subir no domingo e a chuva regressa a quase todo o país. Estão previstos períodos de chuva nas regiões Norte e Centro, estendendo-se gradualmente à região Sul a partir da tarde, sendo pouco provável no Algarve.

Nos Açores só deverá chover no domingo, até lá as previsões são de “céu muito nublado, [mas] com boas abertas”. Na Madeira, para esta sexta-feira, há previsão de chuva até meio da manhã. No sábado e domingo só deverá chover na zona norte e nas terras altas da ilha.