"A produção está parada": Autoeuropa em greve para exigir aumentos salariais

Os trabalhadores da Autoeuropa estão a cumprir o segundo e o último dia de greve parcial esta sexta-feira. A paragem de duas horas por turno tem afetado a produção, mas objetivo é exigir aumentos salariais.

O turno dos funcionários que fizeram greve na quinta-feira ao final da noite acabou e já centenas estão reunidos à porta da Autoeuropa, para mais duas horas de greve.

Os trabalhadores acusam a administração de falta de respostas e reivindicam um aumento salarial extraordinário de 5%, perante o aumento do custo de vida.

A empresa quer atribuir um prémio único de 400 euros, mas os funcionários dizem que essa proposta não é suficiente.

Para além disso, os trabalhadores da Autoeuropa denunciam o aumento dos problemas de saúde.

Os Sindicatos adiantam que a adesão à greve foi suficiente para parar várias áreas da fábrica.

"A produção está parada, a empresa não está a produzir nada", diz Nuno Santos, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE-SUL).