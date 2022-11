Alegações finais do julgamento do jovem acusado de planear ataque a faculdade realizam-se hoje

As alegações finais do julgamento do jovem acusado de planear um ataque terrorista à Faculdade de Ciências de Lisboa realizam-se esta sexta-feira, após nas sessões de julgamento a defesa alegar que o estudante "não seria capaz de matar ninguém".

As alegações finais iniciar-se-ão com a intervenção do Ministério Público sobre os atos praticados por João Carreira, de 19 anos, que, segundo a acusação, configuram dois crimes de terrorismo (um dos quais na forma tentada) e um crime de detenção de arma proibida.

O jovem, que sofre de autismo e está internado preventivamente no Hospital Prisional de Caxias, foi detido pela PJ, em fevereiro passado, na posse de facas, uma besta e cocktails molotov, entre outro material perigoso.

Apesar de toda a prova indiciária recolhida pelos agentes da PJ apontar para a iminência de um ataque terrorista dentro da faculdade, o advogado de defesa, Jorge Pracana, procurou demonstrar em julgamento, ao coletivo de juízes, que o arguido dificilmente passaria das palavras aos atos sanguinários contra os colegas de faculdade.

"Eras capaz de pegar numa faca e espetar num ser humano", questionou o advogado na audiência de julgamento, ao que João Carreira respondeu: "Acho que não".