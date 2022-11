As autoridades estão a investigar há três dias um ataque informático à Segurança Social. Desconhece-se em que data ocorreu, mas está confirmada "uma intrusão intencional e maliciosa na sua rede informática". O alerta às autoridades, apurou a SIC, foi dado na passada sexta-feira (dia 18).

A informação foi enviada por e-mail pelo Instituto de Informática aos funcionários da Segurança Social. No e-mail, a que a CNN Portugal teve acesso, não é referido o dia em que aconteceu o ataque informático, mas confirma-se "uma intrusão intencional e maliciosa na sua rede informática" que está a ser investigada pelas autoridades e esclarece-se que "não se apurou qualquer facto que permita concluir ter havido acesso indevido a dados de cidadãos ou de empresas".

Isso mesmo foi, entretanto, confirmado, em comunicado conjunto enviado às redações, ao início da tarde desta segunda-feira, pela Segurança Social e pelo Instituto de Informática.

“A Segurança Social foi alvo de um ciberataque que resultou numa intrusão intencional e maliciosa na sua rede informática”, lê-se no documento que acrescenta que “da investigação forense (…) não foi apurado, até ao momento, qualquer facto que permita concluir ter havido acesso indevido a dados de cidadãos ou de empresas".

Com o objetivo de garantir a segurança do sistema e de todos os dados, o Instituto de Informática está a trabalhar "em estreita colaboração" com o Centro Nacional de Cibersegurança, Polícia Judiciária e especialistas em cibersegurança, "para garantir a segurança do sistema e dos respetivos dados", refere a mensagem, que esclarece que foram desencadeados de imediato os procedimentos adequados para este tipo de situação.

A SIC sabe que para já não é conhecia a dimensão do ataque informático, mas a todos os funcionários foi pedido que alterem as passwords de acesso aos serviços.