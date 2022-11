"Se a única coisa que posso fazer é votar contra" ida de Marcelo ao Qatar, "pois faço-o"

E conclui: “Se a única coisa que posso fazer é votar conta a deslocalização do PR a assistir a jogos de futebol à conta do que é este horror corrupto e desumano, pois faço-o” .

"Gente morta para que possa haver estes tempos de futebol corrupto, tudo num país bárbaro em termos de direitos humanos. A "escolha" do Catar para organizar o já chamado "mundial da vergonha" traduz o pior de um mundo vergonhosamente impune dentro do qual os direitos humanos e a legalidade desportiva estão à venda", lê-se na publicação.

Isabel Moreira foi uma das deputadas do Partido Socialista que votou contra o projeto de resolução sobre a deslocação do Presidente da República (PR) ao Qatar para assistir ao primeiro jogo da seleção nacional de futebol no Mundial 2022, na quinta-feira.

Para além de Isabel Moreira, também Alexandra Leitão, Carla Miranda e Pedro Delgado Alves votaram contra este projeto de resolução e abstiveram-se os deputados do PSD Hugo Carneiro, António Topa Gomes e Fátima Ramos e os socialistas Maria João Castro, Miguel Rodrigues e Eduardo Alves.

Na segunda-feira, o Parlamento já tinha autorizado o Presidente Marcelo a ir ao Qatar com votos favoráveis de PS, PSD e PCP, uma votação que foi esta terça-feira confirmada em plenário com votos a favor das bancadas do PS, PSD e PCP, abstenção do Chega e votos contra de IL, BE, PAN e Livre.

No pedido de deslocação, que deu entrada no Parlamento, o Presidente da República solicitava a autorização para se ausentar do país entre 23 e 25 de novembro para assistir ao primeiro jogo da seleção no Qatar e admite a possibilidade de a deslocação se efetuar via Cairo para participar numa conferência sobre o "Futuro da Educação de Qualidade", juntamente com outros chefes de Estado.

Na mesma carta dirigida ao presidente do Parlamento, Marcelo refere que "foi acordada a participação das mais altas figuras do Estado nos jogos da Seleção das Quinas", estando prevista a presença do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, no segundo jogo (28 de novembro) e do primeiro-ministro, António Costa, no terceiro (em 2 de dezembro).